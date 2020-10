Magazine Monique Evans sobre vida amorosa: “Não quero homem, não quero mulher. Me aposentei”

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Monique também manifestou desejo de ser avó. Foto: Reprodução/Instagram

Monique Evans resolveu tirar algumas curiosidades dos internautas na tarde de sexta-feira (23) utilizando a ferramenta de perguntas no perfil do Instagram da filha, a modelo Bárbara Evans. A apresentadora de 64 anos, que ficou solteira recentemente, falou sobre o futuro da sua vida amorosa. “Sua mãe pretende arrumar um homem agora?”, perguntou um internauta. Em seguida, Monique Evans respondeu: “Não quero homem, não quero mulher. Me aposentei e agora quero ser avó. Estou apaixonada por mim mesma”.

No início de outubro, Monique Evans e Cacá Werneck terminaram o relacionamento de seis anos. Na época, Bárbara Evans chegou a ser apontada como pivô da separação e em entrevista ao “A Tarde é Sua” a DJ falou que se sente “injustiçada”. Em resposta, a apresentadora rebateu: “Enjoei da sua voz e de você. Ainda bem que me livrei”.

