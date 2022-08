Porto Alegre Montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, termina nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Neste ano, que marca a retomada do evento, serão 230 piquetes no Parque da Harmonia Foto: Vinny Vanoni/PMPA Porto Alegre, RS, 26/08/2022 - Os pirquetes no Parque Harmonia estão em fase de finalização para a celebração da Semana Farroupilha. Foto: Vinny Vanoni/PMPA

A montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre termina nesta quarta-feira (31). A edição deste ano, que marca a retomada do evento após dois anos sem ocorrer devido à pandemia, deve receber mais de um milhão de visitantes durante os festejos no Parque da Harmonia.

As atrações culturais, que passarão pelo local a partir do dia 7 de setembro, serão divulgadas em breve pela coordenação do evento. Os piquetes inscritos apresentaram projetos culturais relativos às etnias do gaúcho, tema deste ano.

Ao todo, o palco da tradição gaúcha receberá 230 piquetes. Um deles, em especial, será comemorativo ao aniversário de Porto Alegre. O Piquete dos 250 Anos foi projetado pela Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas e pela GAM3 Parks, concessionária responsável por administrar a área.

Com 286 metros quadrados, o piquete terá espaço para churrasco, salas fechadas para reuniões, cozinha, bar, atendimento e salão de eventos. O local será utilizado pela prefeitura da Capital, pela secretaria-geral do evento e pela concessionária.

O Acampamento Farroupilha ocorre de 1º a 20 de setembro, com abertura oficial no dia 7 de setembro.

