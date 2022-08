Porto Alegre Restaurantes do segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre reabrem na segunda-feira

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Retomada é mais uma etapa no processo de revitalização do Centro Histórico Foto: Pedro Piegas/PMPA Retomada é mais uma etapa no processo de revitalização do Centro Histórico Foto: Pedro Piegas/PMPA

Após nove anos de espera pela reforma do Mercado Público de Porto Alegre, os seis restaurantes localizados no segundo andar voltarão a funcionar na segunda-feira (05). A partir das 8h, a população poderá conferir os ambientes, cardápios e atendimentos sob novo ângulo de um dos principais pontos turísticos da Capital.

Para o prefeito Sebastião Melo, a retomada do funcionamento do segundo piso é mais um passo no esforço de revitalização do Centro Histórico. “Este momento tem um simbolismo imenso após quase uma década. A gestão colocou como prioridade a reforma, e uma governança que uniu prefeitura, iniciativa privada e permissionários, o que viabilizou a entrega para a cidade”, afirma Melo.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, após receberem os espaços para uso no final de julho, quando a reforma estrutural foi entregue, os comerciantes arrumaram seus empreendimentos para atender às expectativas da população.

“Estamos muito felizes em ver esta retomada, reativando um espaço tão importante para Porto Alegre e que conta, também, a história da nossa cidade. Que sejam todos bem-vindos e sucesso às operações”, destaca. Até o fim do ano, a prefeitura deve licitar outros 11 espaços no segundo piso.

Reforma

A troca dos equipamentos, como as escadas rolantes e elevadores, a reforma elétrica e abertura dos novos banheiros para pessoas com deficiência garantiram acessibilidade, segurança e conforto a usuários e comerciantes.

Os recursos para reforma fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan, no valor de até R$ 9,4 milhões.

