Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

No Pavilhão da Agricultura Familiar, foi realizado o lançamento oficial da festa Foto: Divulgação No Pavilhão da Agricultura Familiar, foi realizado o lançamento oficial da festa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A comitiva da Festa Nacional do Moranguinho, que será realizada em Bom Princípio de 7 a 25 de setembro, visitou, no último fim de semana, a Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

No Pavilhão da Agricultura Familiar, dentro do espaço do governo do Estado, foi realizado o lançamento oficial da festa, com a presença da secretária-adjunta de Turismo do RS, Cláudia Mara.

Na ocasião, as princesas da Festa Nacional do Moranguinho, Carolina Rockenbach Schneider e Cris Helen Vogel, e a rainha, Júlia Nicole Reichert, falaram sobre a programação e as atrações culturais.

O presidente da festa, Bernardo Oliveira Rodrigues, junto com sua esposa, Liege Baumgratz, e demais membros da comissão organizadora, destacaram a força da comunidade e da região no envolvimento e concretização da 19ª edição do evento.

