Política Montagem da equipe de ministros do novo governo está perto do fim

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Das 16 pastas restantes, três serão do MDB, três do PSD e três do União Brasil. A Rede e om PDT terão uma cada. Duas estão em negociação e duas não serão partidárias Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Das 16 pastas restantes, três serão do MDB, três do PSD e três do União Brasil. A Rede e om PDT terão uma cada. Duas estão em negociação e duas não serão partidárias. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Dos 37 futuros ministros do terceiro governo Lula, 21 já foram anunciados oficialmente. Outros quatro já estão acertados: os três do MDB (Simone Tebet, Jader Filho e Renan Filho) e Marina Silva, da Rede, no Meio Ambiente. Na montagem do quebra-cabeça, as negociações também estão avançadas para os 12 ministérios que faltam.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, aguarda um encontro com Lula desta quarta (28) para quinta (29) para conversar sobre a indicação do nome dele para o Ministério da Previdência. Três ministérios estão cotados para o PSD, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, três para o União Brasil, um dos maiores partidos do Congresso e que ajudou a aprovar a PEC da Transição.

O PT ainda negocia mais dois ministérios. E o Psol , que deve fazer a indicação para o Ministério dos Povos Originários. O Ministério do Esporte e o Gabinete de Segurança Institucional não serão decisões partidárias.

