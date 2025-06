Mundo Após 16 horas de espera, montanhistas chegam até brasileira que caiu em trilha na Indonésia

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

O resgate deve ser retomado apenas pela manhã, no horário local.

Os montanhistas da equipe de resgate conseguiram chegar até a brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha ao vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia, após 16 horas de espera. A informação foi confirmada neste sábado (21) pela irmã da jovem, Mariana Marins.

No horário local, já passava das 21h quando o resgate chegou. A operação deve ser retomada na manhã de domingo (22), noite de sábado no Brasil.

“O montanhista chegou lá e o resgate conseguiu descer até ela. Deram comida, água. Ela está estabilizada e viva, é o que temos de informação. Vão colocá-la na maca assim que possível”, afirmou Mariana.

O representante da Embaixada do Brasil em Jacarta tinha explicado que reforçou o pedido com as autoridades locais de que o resgate fosse feito mesmo de noite. Já tinham horas que ela não era vista por conta da neblina e escuridão.

Juliana Marins, de 26 anos, foi com uma empresa de viagens Indonésia realizar a trilha quando sofreu o acidente Ela é de Niterói, no Rio de Janeiro.

Após a queda, Juliana foi parar a uma distância de cerca de 300 metros da trilha.

Por volta das 5h, no horário de Brasília, uma forte neblina passou pelo local e, segundo os turistas disseram à família, parece que a jovem escorregou mais na direção do precipício.

“Estamos acompanhando há cerca de 13 horas o caso em contato com a família e as autoridades. O lugar fica a pelo menos cerca de 4 horas do centro urbano mais próximo, é uma área bem remota”, afirmou.

O acidente ocorreu por volta das 19h da sexta, no horário de Brasília. Mariana explicou que ficou sabendo do ocorrido por meio das redes sociais.

“Ela está sem acesso ao celular porque o pacote de internet que ela contratou não pega lá”, explica Mariana. “Eu fiquei sabendo através do Instagram”.

Segundo Mariana, um outro grupo que passou pelo local cerca de três horas depois da queda começou a divulgar a informação nas redes sociais até chegar a conhecidos dela.

Eles também conseguiram fazer imagens da mulher com um drone. Em um vídeo enviado a família de Juliana, é possível ouvir o grupo de turistas.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana está em um mochilão pelo Sudeste Asiático desde fevereiro, e já visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. Na Indonésia, ela participava de uma trilha guiada quando sofreu a queda.

A família só foi informada cerca de três horas após o acidente, por meio de turistas espanhóis que estavam no local. Eles localizaram o perfil da jovem nas redes sociais e entraram em contato com conhecidos no Brasil, que conseguiram acionar parentes e autoridades.

Após 16 horas de espera, montanhistas chegam até brasileira que caiu em trilha na Indonésia

2025-06-21