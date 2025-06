Uma brasileira de Niterói, no Rio de Janeiro, caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia, neste sábado (21). Juliana Marins, de 26 anos, fazia o passeio com uma empresa de viagens do país asiático.

Depois de cair e rolar por uma montanha, ela foi parar a uma distância de cerca de 300 metros da trilha. Mais de 15 horas após o acidente, a brasileira ainda não havia sido resgatada. O local em que ela caiu é de difícil acesso.

Segundo relatos de pessoas que visualizaram Juliana, ela está muito debilitada. Outros turistas fizeram imagens da jovem com um drone.

Conforme a embaixada do Brasil em Jacarta, o local da queda fica a pelo menos quatro horas do centro urbano mais próximo. Trata-se de uma área bem remota.

Juliana é publicitária e está realizando um “mochilão” pela Ásia sozinha. Segundo familiares, ela já passou pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia.