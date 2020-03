Rio Grande do Sul Morador de Campo Bom é o primeiro caso confirmado de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Governador Eduardo Leite (C) participou de coletiva onde foi confirmado o primeiro caso da doença no Estado Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite (C) participou de coletiva onde foi confirmado o primeiro caso da doença no Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã desta terça-feira (10), em coletiva de imprensa no Palácio Piratini, o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul.

O homem, de 60 anos, morador de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, esteve em Milão, na Itália, entre 16 e 23 de fevereiro. Ele está em isolamento domiciliar e nenhum dos familiares apresentou sintomas. Todos serão acompanhados até a melhora do quadro de saúde.

“Sabíamos que esse dia poderia chegar. Não é o caso de alarmarmos a população, mas é importante frisarmos a importância dos hábitos de higiene, como lavar as mãos, evitar o chimarrão compartilhado e aderir a uma etiqueta respiratória ao tossir para não expor terceiros ao contágio. Sabemos que isso gera tensão, mas fiquem tranquilos. Estamos atuando e vamos continuar a monitorar os casos e a tomar todas as providências para que possamos atender as pessoas”, ressaltou o governador Eduardo Leite.

Até esta terça-feira, 190 casos suspeitos haviam sido notificados no Estado. Além desse primeiro caso positivo, outros 103 casos já foram descartados e 86 estão sendo investigados.

A identificação do novo coronavírus (SARS-Cov-2), causador da doença que levou o nome de COVID-19, foi feita em exame no Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen/RS) que, desde a última sexta-feira (06), realiza esse diagnóstico específico. De sexta-feira até terça, o Lacen recebeu 122 amostras e já analisou 107. “É uma resposta muito concreta de que o governo do Estado está fazendo a lição de casa”, avalia a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A SES (Secretaria de Saúde) instalou, no dia 28 de janeiro, o COE (Centro de Operações de Emergência) para monitorar a propagação e preparar a rede pública para uma possível chegada do vírus.

Por enquanto, há cinco hospitais de retaguarda preparados para receber pacientes – o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Complexo Hospitalar Conceição, o Hospital Universitário de Canoas, o Hospital Municipal de Novo Hamburgo e o Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo. A partir da confirmação de casos, o número de hospitais pode aumentar. A orientação da SES é de que, ao constatar sintomas, a pessoa se dirija à unidade de saúde mais próxima.

Para reforçar as medidas de prevenção, o Ministério da Saúde antecipou a vacina contra a gripe para 23 de março. O público-alvo inicial é composto de idosos, faixa etária que está mais propensa a quadros graves da doença, e profissionais da saúde.

Sobre o primeiro caso de coronavírus no Estado

– Homem, 60 anos, residente em Campo Bom

– Histórico de viagem para Milão (Itália)* entre 16 e 23 de fevereiro

– Início de sintomas de febre e tosse em 29 de fevereiro

– Atendido em clínica privada de Novo Hamburgo em 1º de março

– Avaliação médica com o quadro de sintomas leves

– Orientado a ficar em isolamento domiciliar até a melhora dos sintomas, sendo monitorado pela vigilância epidemiológica do município

– Notificado ao Estado como suspeito em 2 de março

– Chegada das amostras de secreções das vias respiratórias ao Lacen/RS em 2 de março

– Realizados primeiros exames para painel de sete vírus respiratórios mais comuns no país (influenza A e B, parainfluenza, adenovírus e vírus sincicial respiratório) em 3 e 4 de março, todos com resultado negativo

– Análise específica para o novo coronavírus (SARS-Cov-2) em 9/3 com resultado positivo por meio de análise da carga genética do vírus

– Atual quadro de saúde do paciente é leve, persistindo a tosse

– Nenhum familiar residente no mesmo endereço apresenta sintomas, mas eles seguem sendo monitorados até completar 14 dias do início dos sintomas do caso positivo (até a próxima segunda-feira, 16 de março)

– Como já se passaram mais de 14 dias dos voos de regresso (período estimado de incubação da doença), não se preconiza a verificação da lista de passageiros para a busca ativa a outros suspeitos

Em 16/2, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a Itália tinha três casos confirmados. Passando a 76 em 23/2. Até 9 de março esse número já tinha ido a mais de 7,3 mil casos no país, com maior concentração na região da Lombardia, cuja capital é Milão.

Ações no RS

A preparação do Estado para o enfrentamento da doença começou no início de janeiro com acompanhamento das informações de casos por esse novo tipo de vírus na China. Em 28 de fevereiro, a SES instituiu o Centro de Operações de Emergências para investigar, manejar e notificar casos potencialmente suspeitos da infecção.

O que é a COVID-19?

É uma doença causada pelo novo tipo de coronavírus identificado neste ano, que leva o nome de SARS-CoV-2. Ele pertence à família de vírus de mesmo nome que causa infecções respiratórias. O vírus tem esse nome porque seu formato, quando observado em microscópio, se assemelha a uma coroa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário