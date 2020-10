Porto Alegre Morador de Porto Alegre acusado de tráfico de pessoas é preso na Bielorrússia

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Natural de Florianópolis, o acusado fazia parte da lista de procurados pela Organização Interpol Foto: Reprodução Natural de Florianópolis, o acusado fazia parte da lista de procurados pela Organização Interpol. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem de 30 anos, que vivia em Porto Alegre, foi preso na Bielorrússia após ser acusado de liderar um esquema de tráfico internacional de pessoas. Natural de Florianópolis, o acusado fazia parte da lista de procurados pela Organização Interpol (Internacional de Polícia Criminal).

A força-tarefa que chegou ao fim com a captura do suspeito, batizada de Operação Sedução, teve início com a denúncia de uma vítima gaúcha, de 18 anos, que conseguiu escapar do agressor. Ela buscou refúgio na embaixada brasileira de Minsk, e relatou à Polícia Federal que sofria abusos físicos e psicológicos de parte do investigado.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Porto Alegre, em um endereço vinculado ao acusado. No local, os agentes da Polícia Federal apreenderam equipamentos eletrônicos, notebooks, mídias, anabolizantes e petrechos para práticas e abusos sexuais. A operação contou com a colaboração do Ministério das Relações Exteriores.

