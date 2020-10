Rio Grande do Sul Produção da indústria do Rio Grande do Sul tem quarto mês de alta, segundo o IBGE

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Mas essa sequência de crescimentos sucede o tombo de 21,6% de abril, quando ocorreram os impactos mais fortes da pandemia no setor Foto: José Paulo Lacerda/CNI

A produção da indústria do Rio Grande do Sul subiu pelo quarto mês consecutivo. Em agosto sobre julho, o avanço foi de 5,2%. Foi o terceiro maior crescimento do País – atrás de Santa Catarina e do Ceará –, e ficou acima da média nacional (+3,2%). O monitoramento mensal é feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Mas essa sequência de crescimentos sucede o tombo de 21,6% de abril, quando ocorreram os impactos mais fortes da pandemia no setor. Muitas fábricas foram fechadas por decretos de combate inicial ao coronavírus.

O IBGE considera 232 produtos fabricados no Rio Grande do Sul para o cálculo do índice local. Os principais avanços em agosto sobre julho foram nos segmentos de bebidas; vestuário e calçados; celulose e papel; produtos químicos; móveis; e metalurgia, que teve um salto interessante na produção.

