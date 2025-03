Mundo Moradores da Groenlândia se unem contra os Estados Unidos, com Trump de olho no Ártico

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os groenlandeses estão cada vez mais preocupados que sua terra natal, uma região autônoma da Dinamarca, tenha se tornado um peão na competição entre os EUA, Rússia e China. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lisa Sólrun Christiansen acorda às 4h da manhã na maioria dos dias e começa a trabalhar tricotando grossas blusas de lã cobiçadas por compradores de todo o mundo por sua qualidade e coloridos padrões que celebram a tradicional cultura inuíte da Groenlândia.

Sua rotina matinal inclui uma rápida verificação das notícias, mas nos últimos tempos o ritual destrói sua paz depois que o território autônomo da Dinamarca entrou na mira dos Estados Unidos, e com os planos do presidente dos EUA, Donald Trump, para a sua terra natal. “Eu fico exausta”, disse Christiansen no início deste mês enquanto olhava para o mar, onde icebergs azuis flutuavam perto da costa.

Filha de pais inuítes e dinamarqueses, Christiansen, 57, ama a Groenlândia. É uma fonte de imenso orgulho familiar que seu pai, um artista e professor, projetou a bandeira vermelha e branca da Groenlândia.

“No leito de morte, ele falou muito sobre a bandeira, e disse que a bandeira não era dele, era do povo”, disse ela. “E tem uma frase na qual eu não paro de pensar. Ele disse, ‘Espero que a bandeira una o povo groenlandês.’”

Os groenlandeses estão cada vez mais preocupados que sua terra natal, uma região autônoma da Dinamarca, tenha se tornado um peão na competição entre os EUA, Rússia e China, à medida que o aquecimento global facilita o acesso ao Ártico. Eles temem que o objetivo de Trump de assumir o controle da Groenlândia, que possui ricos depósitos minerais e está situada em rotas aéreas e marítimas estratégicas, possa bloquear seu caminho para a independência.

Esses medos foram intensificados no domingo quando Usha Vance, esposa do Vice-Presidente dos EUA, JD Vance, anunciou que visitaria a Groenlândia no final desta semana para assistir à corrida nacional de trenós puxados por cães. O Assessor de Segurança Nacional Michael Waltz e o Secretário de Energia Chris Wright visitarão uma base militar dos EUA no norte da Groenlândia.

O anúncio inflamou as tensões desencadeadas no início deste mês, quando Trump reiterou seu desejo de anexar a Groenlândia, apenas dois dias depois que os groenlandeses elegeram um novo parlamento que se opõe a se tornar parte dos EUA. Trump até mesmo fez uma referência velada à possibilidade de pressão militar, observando as bases dos EUA na Groenlândia e ponderando que “talvez vocês vejam mais e mais soldados indo para lá”.

A notícia da visita provocou uma reação imediata dos políticos locais, que a descreveram como uma demonstração de poder dos EUA em um momento em que eles estão tentando formar um governo.

Também deve ser declarado em negrito que nossa integridade e democracia devem ser respeitadas sem qualquer interferência externa”, disse o primeiro-ministro que está deixando o cargo, Múte Boroup Egede.

A Groenlândia, que faz parte da Dinamarca desde 1721, está se movendo em direção à independência há décadas. Esse é um objetivo que a maioria dos groenlandeses apoia, embora haja divergências sobre quando e como isso deve acontecer. Eles não querem trocar a Dinamarca por um senhorio americano.

A questão é se a Groenlândia terá permissão para controlar seu próprio destino em um momento de crescentes tensões internacionais, quando Trump vê a ilha como fundamental para a segurança nacional dos EUA.

Embora a Groenlândia tenha influência limitada contra a maior superpotência do mundo, Trump cometeu um erro estratégico ao desencadear uma disputa com a Groenlândia e a Dinamarca em vez de trabalhar com seus aliados da OTAN em Nuuk e Copenhague, disse Otto Svendsen, especialista em Ártico do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington.

As ações de Trump, segundo ele, uniram os groenlandeses e promoveram um maior senso de identidade nacional. “Temos esse sentimento de orgulho e autodeterminação na Groenlândia, de que os groenlandeses não estão intimidados por essa pressão vinda de Washington”, disse Svendsen. “E eles estão fazendo tudo o que está ao seu alcance para que suas vozes sejam ouvidas.”

A Dinamarca reconheceu o direito da Groenlândia à independência em um momento de sua escolha de acordo com a Lei de Autogoverno da Groenlândia de 2009, que foi aprovada pelos eleitores locais e ratificada pelo parlamento dinamarquês. O direito à autodeterminação também está consagrado na Carta das Nações Unidas, aprovada pelos EUA em 1945. As informações são da agência de notícias AP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/moradores-da-groenlandia-se-unem-contra-os-estados-unidos-com-trump-de-olho-no-artico/

Moradores da Groenlândia se unem contra os Estados Unidos, com Trump de olho no Ártico

2025-03-26