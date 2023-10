Rio Grande do Sul Moradores de Canoas passam a ter redução de 50% no valor da passagem de ônibus em horários entre picos

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

A medida visa incentivar o uso do transporte público nos horários considerados entre picos Foto: Tony Capellão/PMC A medida visa incentivar o uso do transporte público nos horários considerados entre picos. (Foto: Tony Capellão/PMC) Foto: Tony Capellão/PMC

Os moradores de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, passaram a ter, a partir desta terça-feira (3), redução de 50% no valor da passagem de ônibus das 9h às 11h e das 14h às 16h.

A medida, válida de segunda a sexta-feira, faz parte do programa Vai de Bus, lançado pela prefeitura. A lei que criou o benefício foi sancionada pelo prefeito Jairo Jorge na noite de segunda-feira (2).

A redução no valor da passagem é válida para os usuários que efetuarem o pagamento por meio do sistema de bilhetagem eletrônica, com o cartão TEU, na modalidade antecipada. A medida visa incentivar o uso do transporte público nos horários considerados entre picos.

“É mais barato, às vezes, você ir de aplicativo do que pagar a tarifa, especialmente quando você compartilha a viagem com duas ou três pessoas. Então, por isso, a meia passagem vai beneficiar as famílias. O usuário vai pagar metade da tarifa nesse período entre 9h e 11h e 14h e 16h. É uma primeira experiência que nós estamos fazendo. Queremos estimular o cidadão a usar o ônibus e otimizar mais o nosso transporte público”, destacou o prefeito.

A proposta do Executivo possui validade de três meses, com a possibilidade de ser prorrogada pelo mesmo período.

Sem aumento na passagem

Outra lei sancionada pelo prefeito trata da manutenção do preço da tarifa de ônibus em R$ 4,80. Com isso, segundo a prefeitura, o município assume o pagamento do subsídio de R$ 0,15 à concessionária prestadora do serviço “a fim de garantir a modicidade tarifária aos cidadãos e a generalidade do transporte”.

Moradores de Canoas passam a ter redução de 50% no valor da passagem de ônibus em horários entre picos

