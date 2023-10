Dicas de O Sul Café com Alta Política debate os 35 anos da Constituição Brasileira

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

O evento contará com a presença do senador constituinte José Fogaça e do deputado constituinte Vicente Bogo Foto: Divulgação O evento contará com a presença do senador constituinte José Fogaça e do deputado constituinte Vicente Bogo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 50ª edição do Café com Alta Política terá como tema os 35 anos da Constituição Brasileira. O evento será realizado na sexta-feira (6), a partir das 8h30min, no Café do Margs, na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

O evento contará com a presença do senador constituinte José Fogaça e do deputado constituinte Vicente Bogo. Na ocasião, será lançada a 8ª edição da revista Alta Política.

Mais informações e reservas pelo telefone (51) 99299-3099, com Giselle.

Café com Alta Política debate os 35 anos da Constituição Brasileira

2023-10-03