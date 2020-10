Porto Alegre Moradores de Porto Alegre que consumirem água acima da média mensal serão notificados pelo Dmae

19 de outubro de 2020

A notificação será entregue junto à conta de água Foto: Alex Rocha/PMPA

Uma notificação emitida automaticamente quando a leitura do volume de água consumido for superior à média mensal será enviada pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) aos moradores de Porto Alegre.

A notificação será gerada e entregue junto à conta de água, com o objetivo de auxiliar o usuário no controle do seu orçamento. Além do registro sobre o consumo extraordinário do ramal no período medido, a notificação solicita ao usuário que verifique a causa do excesso e orienta como detectar possíveis vazamentos.

Anteriormente, alertas sobre consumo de água fora de média eram emitidos internamente, e as contas enviadas pelos Correios. Com o novo procedimento implantado a partir deste mês, segundo o Dmae, “os usuários serão informados da situação com mais agilidade, o que permitirá a verificação de fugas e a contratação de conserto hidráulico se necessário”.

Registro de leitura

Quando ocorrer registro de consumo extraordinário, além da emissão da conta e do informativo de consumo fora da média, o leiturista fará registros fotográficos do hidrômetro. Esses registros ficarão vinculados no ramal do usuário e irão facilitar o atendimento dos clientes que fizerem contato com o Dmae.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156, opção 2, ou pelo e-mail dmae@dmae.prefpoa.com.br.

