Política Presidente do Conselho de Ética do Senado diz que senador flagrado com dinheiro na cueca deveria se licenciar

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Na semana passada, Chico Rodrigues escondeu R$ 33 mil dentro da cueca Foto: Pedro França/Agência Senado Na semana passada, Chico Rodrigues escondeu R$ 33 mil dentro da cueca. (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente do Conselho de Ética do Senado, Jayme Campos (DEM-MT), afirmou nesta segunda-feira (19) que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) deveria se licenciar do mandato por 121 dias para não deixar “nenhuma dúvida” de que quer “esclarecer a verdade” sobre o dinheiro encontrado na cueca do parlamentar.

Campos deu a declaração em Brasília após ter se reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Na semana passada, Rodrigues foi flagrado com R$ 33 mil dentro da cueca. O dinheiro foi encontrado durante uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar, em Boa Vista (RR).

A ação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Rodrigues nega irregularidades. Segundo o parlamentar, o dinheiro serviria para pagar funcionários.

Após a operação da semana passada, partidos políticos protocolaram uma representação no Conselho de Ética no Senado com o objetivo de cassar o mandato de Rodrigues.

“Se eu fosse ele [Chico Rodrigues], eu pediria uma licença por 121 dias para não ter nenhuma dúvida de que ele quer, de fato, esclarecer a verdade. E a verdade, com certeza, será na medida em que este inquérito poderá se transformar em processo e ele, o que alega na própria representação, poderá certamente tentar coagir do exercício do mandato alguma pessoa ou outra, quem quer que seja, para que naturalmente não seja retratada a verdade”, declarou o presidente do Conselho de Ética do Senado.

De acordo com ele, a representação dos partidos contra Rodrigues será encaminhada à Advocacia-Geral do Senado. Campos afirmou ainda que, para o conselho se reunir, uma resolução precisa ser derrubada para permitir reuniões presenciais durante a pandemia de coronavírus.

“É humanamente impossível, você não pode, em hipótese alguma, votar remotamente uma matéria tão importante como a cassação ou possível cassação ou alguma pena que possa receber o senador Chico Rodrigues”, declarou Campos.

Rodrigues exercia a função de vice-líder do governo no Senado. Na semana passada, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento do senador, mas submeteu a decisão ao plenário da Corte.

O presidente do STF, Luiz Fux, marcou para esta quarta-feira (21) a sessão que discutirá a situação do parlamentar.

