Economia Ministro Paulo Guedes afirma que a economia brasileira está em recuperação e prevê recuo menor do PIB

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Ministro da Economia também afirmou que o governo manterá a agenda de reformas. (Foto: Alan Santos/PR)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (19) que a economia brasileira está em recuperação e que o recuo do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano será menor do que o esperado inicialmente.

“A previsão inicial do FMI [Fundo Monetário Internacional] e de outras instituições financeiras era de que o PIB brasileiro cairia quase 10% ou mais, e nós revisamos para 5% a 5,5%, metade da estimativa inicial. Mas pensamos que vai ser muito menos do que isso: 4% de queda”, afirmou o ministro em um vídeo transmitido na reunião virtual da Cúpula da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

Em setembro, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia manteve a projeção para a queda do PIB do Brasil em 4,7% neste ano.

Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda pelo Banco Central, a previsão do mercado financeiro é de que o PIB brasileiro terá retração de 5% em 2020.

Guedes também afirmou que o governo manterá a agenda de reformas e defendeu o teto de gastos para controlar as contas públicas.

