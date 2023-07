Rio Grande do Sul Moradores dos 58 municípios atingidos pelo ciclone extratropical no mês passado poderão justificar falta de inscrição no Enem

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Ciclone deixou rastro de destruição no Estado. Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) receberá, exclusivamente nesta quinta-feira (13), as justificativas de moradores dos 58 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelo ciclone extratropical em 16 de junho.

Esse era o último dia de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, e muitas pessoas dos locais afetados não conseguiram realizar o processo pela Página do Participante dentro do prazo. A medida foi tomada considerando a situação de emergência pública no Estado.

Vale destacar que os moradores da região deverão, obrigatoriamente, justificar o motivo de não terem feito a inscrição no prazo estabelecido em edital e apresentar comprovante de residência em um dos municípios atingidos. O Inep disponibilizará o atendimento desse público por meio do serviço do Fale Conosco (https://mecsp.metasix.solutions/portal).

Municípios atingidos

Alto Feliz, Araricá, Bom Princípio, Brochier, Cachoeirinha, Campo Bom, Capão da Canoa, Caraá, Colinas, Dois Irmãos, Dom Pedro de Alcântara, Esteio, Feliz, Glorinha, Gramado, Gravataí, Harmonia, Igrejinha, Imigrante, Itati, Ivoti, Lindolfo Collor, Mampituba, Maquiné, Maratá, Montenegro, Morrinhos do Sul, Morro Reuter, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Osório, Pareci Novo, Parobé, Paverama, Picada Café, Portão, Presidente Lucena, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, Santo Antônio da Patrulha, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Terra de Areia, Teutônia, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Tupandi, Vale Real, Venâncio Aires e Viamão.

