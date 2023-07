Rio Grande do Sul BRDE e Sebrae renovam convênio que facilita o crédito a pequenos negócios na Região Sul

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

EA expectativa é que sejam gerados R$ 40 milhões em financiamentos para o segmento nos próximos cinco anos. (Foto: EBC)

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) renovaram nesta segunda-feira (10) um convênio de R$ 3,6 milhões, responsável por linhas de crédito para donos de pequenos negócios da Região Sul. A expectativa é que sejam gerados R$ 40 milhões em financiamentos nos próximos cinco anos.

Denominado Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), o programa funciona como uma espécie de garantia complementar ao crédito contratado junto às instituições financeiras. Isso facilita o acesso por parte dos micro e pequenos empresários para investirem em seus negócios.

Dados do próprio Sebrae apontam que aproximadamente oito em cada dez empregos formais são gerados por micro ou pequenas empresas, que respondem por 30% do Produto Interno Bruto (PIB). No semestre passado, as contratações do BRDE para empresas de menor porte de diferentes setores passaram de R$ 389 milhões.

Na avaliação do vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a importância em renovar a parceria com o Sebrae vai além do apoio direto aos empreendimentos de menor porte na região Sul:

“Temos o fator econômico, mas incentivar os pequenos negócios representa desenvolvimento social diante da capacidade do setor de manter empregos e gerar novos postos de trabalho”.

O diretor de Planejamento do banco, Otomar Vivian, destaca que o Fundo de Aval é fundamental para assegurar aos micro e pequenos empresários o acesso ao financiamento de crédito de maneira mais facilitada:

“Agora na retomada do pós-pandemia, quando o BRDE esteve presente oferecendo crédito para o setor, incluindo programas com juros subsidiados, as empresas de menor porte tiveram papel decisivo em fazer a economia voltar a circular. Por isso, a parceria com o Sebrae permitirá fortalecer essas políticas em favor do crescimento nos mais diferentes municípios”.

Com os juros sendo custeados pelo governo do Estado, o programa contemplou micro e pequenas empresas, bem como Microempreendedores Individuais (MEIs). No fechamento de 2022, o BRDE financiou um total de R$ 169,6 milhões por intermédio do Juro Zero RS, atendendo a 5.523 clientes (média de R$ 30,3 mil por financiamento).

A cerimônia de renovação da parceria foi realizada na agência do BRDE em Florianópolis (SC), durante evento com as presenças do diretor-presidente do banco, João Paulo Kleinübing, e do presidente do Sebrae, Décio Lima.

(Marcello Campos)

