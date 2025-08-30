Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Moraes cita vizinhos ao autorizar polícia no quintal de Bolsonaro; entenda

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Moraes apontou uma informação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal de que a residência "possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos". (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), citou a presença de imóveis vizinhos à casa de Jair Bolsonaro (PL) como potencial risco ao cumprimento das medidas cautelares, na decisão em que autorizou que a polícia passe a monitorar presencialmente a área externa da casa do ex-presidente.

Moraes apontou uma informação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal de que a residência “possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”.

Assim, a polícia penal diz que “especificamente quanto ao sinal da tornozeleira eletrônica, é de se observar algumas limitações técnicas de funcionamento destacadas pelo CIME [central de controle], que podem causar interrupção, lentidão ou retardo no funcionamento do equipamento, de forma intencional ou não”.

O trecho também foi destacado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), que se manifestou contrariamente ao monitoramento dentro da casa de Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet entendeu que não haveria necessidade, no momento, de aplicar “soluções mais gravosas” que a prisão domiciliar, considerando que não há “situação crítica” relatada na casa do ex-presidente.

Na manifestação, Gonet disse ainda que não via necessidade da presença física continuada de policiais na área descoberta da residência.

Pediu, porém, que fosse determinado que o ex-presidente mantenha a área livre de obstrução para caso seja necessária ação policial no local.

Na decisão deste sábado (30), além de autorizar o policiamento no quintal de Bolsonaro, Moraes também determinou que sejam realizadas vistorias em todos os veículos que saírem da casa de Bolsonaro.

“As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros. Os autos das vistorias deverão ser enviados à juízo diariamente”, diz a decisão.

Moraes revoga parcialmente as medidas cautelares impostas a Do Val

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou parcialmente as medidas cautelares impostas contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES). As contas bancárias foram desbloqueadas e ele terá a tornozeleira eletrônica retirada, por exemplo.

O senador estava usando tornozeleira e teve as contas bancárias e verba de gabinete bloqueadas. A decisão se dá após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, solicitar que a Advocacia Geral do Senado entrar com um recurso no STF para atenuar as cautelares impostas a Do Val. Com informações dos portais CNN e Metrópoles.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Lula cobrou maturidade política de ministros do PT para que projetos pessoais sejam deixados de lado
Novos dados da população do País mostram ritmo de avanço lento
https://www.osul.com.br/moraes-cita-vizinhos-ao-autorizar-policia-no-quintal-de-bolsonaro-entenda/ Moraes cita vizinhos ao autorizar polícia no quintal de Bolsonaro; entenda 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Personalidades lamentam a morte de Luis Fernando Verissimo
Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Pode te interessar

Brasil “O crime organizado mudou a estratégia para lavar dinheiro e ocultar crimes: trocou o uso de doleiros por fintechs”, disse o presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal

Brasil Pressionado pelo partido União Brasil, ministro do Turismo resiste em deixar governo

Economia Pix terá nova regra para impedir golpes

Brasil Partido União Brasil dá ultimato para o ministro do Turismo deixar o governo