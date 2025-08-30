Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Novos dados da população do País mostram ritmo de avanço lento

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Os dados foram divulgados pelo IBGE. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O Brasil tem uma população estimada em 213.421.037 de habitantes, conforme um novo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28). Os dados são referentes ao total de pessoas em todas as unidades federativas até o dia 1° de julho de 2025.

Em comparação com a estimativa lançada pelo IBGE no ano anterior, o novo número representa um aumento populacional de 0,39% em relação à última atualização do instituto, em agosto de 2024, que estimava 203.080.756 de pessoas. Veja o número por estado:

São Paulo — 46.081.801
Minas Gerais — 21.393.441
Rio de Janeiro — 17.223.547
Bahia — 14.870.907
Paraná — 11.890.517
Rio Grande do Sul — 11.233.263
Pernambuco — 9.562.007
Ceará — 9.268.836
Pará — 8.711.196
Santa Catarina — 8.187.029
Goiás — 7.423.629
Maranhão — 7.018.211
Paraíba — 4.164.468
Espírito Santo — 4.126.854
Amazonas — 4.321.616
Mato Grosso — 3.893.659
Rio Grande do Norte — 3.455.236
Piauí — 3.384.547
Alagoas — 3.220.848
Distrito Federal — 2.996.899
Mato Grosso do Sul — 2.924.631
Sergipe — 2.299.425
Rondônia — 1.751.950
Tocantins — 1.586.859
Amapá — 806.517
Acre — 884.372
Roraima — 738.772

Em números absolutos, o estado de São Paulo continua com o maior número de habitantes: 46.081.801, um número superior aos demais estados da região Sudeste juntos, os quais somam 42.743.842 pessoas, mais de 3,3 milhões a menos que o estado paulista.

Ainda conforme a estimativa do IBGE, Roraima tem a menor população do Brasil, com 738.772 habitantes. Porém, segue como o estado que mais cresce em aumento populacional, com 3,07%, a maior variação entre todos os estados, desde o último registro do instituto, que apontava 716.793 pessoas em 2024.

A menor variação de habitantes foi no Alagoas com 0,02%, cerca de 744 habitantes em números absolutos. O órgão estimava 3.220.104 pessoas no ano passado.

Fim do crescimento

Um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado, aponta o fim do crescimento da população brasileira até o ano de 2041. Segundo o estudo, nesta data o país chegará ao número de 220.425.299 habitantes. A partir de 2042, a tendência é de queda.

Ainda conforme o mesmo estudo, a população brasileira pode ser inferior a 200 milhões de habitantes a partir de 2070, quando, segundo a projeção, pode chagar a 199.228.708.

O levantamento demonstra que os estados do Rio Grande do Sul e Alagoas devem ser os primeiros a apresentar redução populacional, já a partir de 2027. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, que ter queda populacional de 2028 em diante.

https://www.osul.com.br/novos-dados-da-populacao-do-pais-mostram-ritmo-de-avanco-lento/ Novos dados da população do País mostram ritmo de avanço lento 2025-08-30
