Saúde Morango do amor: Conselho de Odontologia alerta para risco de doce viral; entenda

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

O doce de morango envolto em brigadeiro branco e coberto por caramelo vermelho viralizou nas redes sociais. (Foto: Adobe Stock)

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) adverte: o hit do momento nas redes sociais — o morango do amor — apresenta riscos. “Alimentos duros e pegajosos podem quebrar dentes e danificar próteses ou aparelhos”, previne a entidade.

Inspirado na maçã do amor, o doce — um morango envolto em brigadeiro branco e coberto por caramelo vermelho — viralizou nas últimas semanas e logo virou tendência de consumo. Mas o conselho lembra que não foram só as receitas que tomaram as redes sociais. Também circulam vários vídeos de usuários que quebraram dentes ou lentes dentais ao provar a sobremesa – e até quem precisou arrancar a próteses ou o aparelho após o caramelo do doce ficar grudado.

“Pacientes com aparelhos, lentes ou próteses não devem ingerir alimentos duros e pegajosos”, avisa Bianca Zambiasi, conselheira do CFO e doutora em Odontologia pela PUC-RS. Os outros pacientes, diz ela, não escapam do risco. “Eles devem tomar cuidados na mordida e mastigação”. Em caso de acidentes, a dentista é direta: “precisa procurar por um cirurgião-dentista quanto antes, para atendimento de urgência”.

O Conselho de Odontologia ainda recomenda cuidado extra no caso de pacientes com restaurações nos dentes — especialmente se for nos dentes da frente. “O ideal é usar uma faca para partir o caramelo e colocar pedaços pequenos na boca, de forma a minimizar os riscos”, sugere.

O CFO ainda alerta: a receita do morango do amor receita contém alto índice de açúcar — aliado ao desenvolvimento da cárie. “Escove os dentes logo após ingerir o doce, com atenção especial à limpeza interdental”, destaca.

Preço

A popularidade repentina do morango do amor está provocando um impacto expressivo na comercialização da fruta em diversas regiões do país. Além da versão mais conhecida, o doce ganhou diferentes brigadeiros e cascas.

Como a fruta é protagonista do doce e suas versões, com o aumento da demanda, a caixa com 1 quilo de morango, que custava R$ 24,66 no início do mês, chegou a R$ 48,07 no último dia 25, um salto de 95%.

A comparação com a mesma data do ano passado mostra um aumento de 54%. Em relação à semana anterior, a alta impressiona ainda mais: 107,5%.

O sucesso da sobremesa também animou produtores em regiões tradicionalmente ligadas à cultura do morango. Afinal, por causa da receita, saem diversas unidades diariamente.

Alguns produtores e casas de venda, em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, por exemplo, relatam a alta na procura da bandeja da fruta com números que ultrapassam até o volume de vendas em datas comemorativas clássicas.

2025-08-02