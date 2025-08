Tecnologia Conversas de usuários com o ChatGPT apareceram por engano no Google; entenda

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Recurso de compartilhamento pode ter sido ativado por engano e expôs conversas com dados sensíveis no buscador. (Foto: Reprodução)

Conversas de usuários com o ChatGPT estavam sendo indexadas e exibidas no Google. Pelo menos 4.500 links apareciam no buscador, muitos com informações pessoais e de identidade, segundo o site Fast Company, que revelou a situação nesta semana.

Em um dos casos identificados, uma pessoa detalhava ao ChatGPT sua vida sexual, comentava sobre a infelicidade de morar em outro país e buscava apoio para lidar com transtorno de estresse pós-traumático.

A Fast Company cita outro caso em que um usuário dizia ser sobrevivente de programação psicológica e que buscava meios para se desprogramar e mitigar o trauma que havia sofrido.

A exibição de conversas foi confirmada por Dane Stuckey, chefe de segurança da OpenAI, dona do ChatGPT, em uma publicação no X. Segundo o executivo, um novo recurso que torna os bate-papos públicos em buscadores pode explicar o ocorrido.

O recurso mencionado por Dane é o “Make this chat discoverable”. De acordo com o executivo, a funcionalidade levou usuários a habilitá-la inadvertidamente, fazendo com que os chats aparecessem no Google.

“Acreditamos que esse recurso criou muitas oportunidades para as pessoas compartilharem acidentalmente coisas que não pretendiam, por isso estamos removendo a opção”, disse o executivo.

“É possível que a forma de compartilhamento não tenha sido a mais segura. Mas não dá para afirmar com certeza se o problema foi esse ou se partiu de um descuido dos próprios usuários”, analisa Cleber Zanchettin, especialista em IA e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) .

Usando as versões gratuita e paga, o g1 questionou o ChatGPT sobre a divulgação de links de conversas com usuários. Inicialmente, a ferramenta afirmou que não compartilhava essas informações.

Depois, ao ser confrontada com a declaração do chefe de segurança da empresa, reconheceu o problema.

Em sua central de ajuda, a OpenAI reforça que qualquer pessoa com o link compartilhado pode visualizar as interações ali. A empresa recomenda não compartilhar conteúdos sensíveis, pois quem tiver acesso ao link pode repassar a conversa para outras pessoas.

O g1 verificou que usuários no Reddit têm recomendado o uso do comando “site:chat.openai.com/share (acompanhado de uma palavra específica)” no buscador do Google para checar se há conversas públicas indexadas.

Em um desses testes, a pessoa que compartilhou o método disse ter encontrado mais de 70 mil bate-papos públicos no mecanismo de busca da big tech. “Alguns deles são um pouco estranhos, alguns são até segredos de empresa”, afirmou.

O g1 fez o teste, após o prazo dado pelo chefe de segurança da OpenAI para a remoção dos links, com algumas palavras, mas não obteve nenhum retorno no buscador.

Caso o link ainda esteja público, Cleber Zanchettin recomenda, primeiro, verificar e apagar os links compartilhados no ChatGPT. “Também existe a opção de solicitar ao Google a remoção de conteúdos que já foram indexados”, completa.

