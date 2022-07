Brasil Morango não é fruta, acredite! E também pode ser plantado de dois jeitos

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Morango é um alimento com baixo valor calórico (cerca de 38 calorias por 100 gramas), porém muito rico em diversos nutrientes. Foto: Reprodução Morango é um alimento com baixo valor calórico (cerca de 38 calorias por 100 gramas), porém muito rico em diversos nutrientes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O morango pode até ficar ao lado de outras frutas na feira, no mercado e nos hortifrútis, e ser chamado assim por muitos brasileiros na hora de vender ou comprar. Mas sabia que ele é um falso fruto – e dos mais sensíveis: não cresce se fizer muito calor e não nasce com frio intenso? O morangueiro é uma planta pertencente à família das rosáceas – não é a flor, não. É a mesma da macieira, da pereira e do marmeleiro.

É uma planta nativa das regiões de clima temperado da Europa e das Américas e a a plantação no Brasil se expandiu nos anos 60, no interior paulista. A produção se concentrou em Jarinu e Atibaia. Outros grandes produtores são os Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Nutrientes

Morango é um alimento com baixo valor calórico (cerca de 38 calorias por 100 gramas), porém muito rico em diversos nutrientes, como vitaminas C, A, B5 e B6. Dentre os minerais, o cálcio, potássio, ferro, selênio e magnésio são os de maior destaque na composição.

Plantio

É feito através de mudas, que devem ser obtidas por viveiristas idôneos, produtivas e livres de doenças e pragas. Elas devem ser produzidas em regiões altas e frias para assegurar a qualidade.

Plantação em campo aberto – a área deve ser em um terreno ligeiramente inclinado e com boa incidência de luz. Deve ser feito o encanteiramento do solo para dar forma aos canteiros.

Após o plantio das mudas, recomenda-se irrigar por aspersão. Depois, é recomendado irrigar por gotejamento. A colheita é iniciada cerca de 60 a 80 dias após o plantio, sendo feita de forma manual e diariamente.

Plantação em estufa – as mudas de morango são colocadas em bancadas suspensas e a plantação ocorre dentro de sacos plásticos ou vasos preenchidos com substrato, que pode ser casca de arroz queimado ou casca de coco.

Por estar longe do solo, a irrigação e a fertilização são feitas por gotejamento. Esse tipo de sistema se chama semi-hidropônico, que possibilita a melhor utilização do espaço na pequena propriedade.

Fruta e fruto

Fruto é uma estrutura formada pelo desenvolvimento de cada ovário da flor após a fecundação. O morango não vem de um ovário, mas do receptáculo floral, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). É o miolo da flor, e não fruto.

Também não é fruta, que é um termo popular usado para frutos doces e comestíveis, de acordo com a engenheira agrônoma Adriana Novais Martins. “Coloquialmente chamamos morango de fruta, mas na verdade não é.”

