Leandro Mazzini Moro arrependido

Por Leandro Mazzini | 15 de novembro de 2021

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A estreia de Sérgio Moro, para quem jurou nunca entrar na política, é uma dose de ânimo numa rotina conturbada que o levou próximo à depressão. A amigos que visitou em Curitiba e São Paulo, recentemente, Moro se disse arrependido de ter entrado no Governo de Jair Bolsonaro. Repete a todos que jogou a carreira de juiz no lixo. O aceite para filiação ao Podemos e a pré-candidatura a presidente da República são novas páginas. Mas não quer dizer que disputará o Planalto. A conferir os próximos capítulos.

Havaianas de Borrel

Vice-presidente da União Europeia, Josep Borrel aproveitou a visita à capital para levar uma lembrança do Brasil. Comprou um par de Havaianas no Brasília Shopping.

Witzel concurseiro

Ex-oficial da Marinha, ex-juiz, ex-governador do RJ, Wilson Witzel, com ‘ex’ de sobra no currículo, foi parar numa sala de aula. Virou professor de cursos para concurseiros.

Pra gringo ver

Cinco juízas do Afeganistão, que fugiram do talebã, estão morando em Brasília. Receberam R$ 100 mil em doações. Uma família carioca expulsa pela milícia no bairro de Campo Grande segue escondida e ameaçada na capital federal. Sem ajuda financeira.

Governo sem…

A Comissão de Ética Pública da Presidência atua com benevolência sobre ministros denunciados. As 10 atas das reuniões de 2021 mostram que os processos foram arquivados. Indicado por Bolsonaro para o STF, o ex-ministro da Justiça André Mendonça, que usou a Lei de Segurança Nacional para processar críticos do presidente, foi investigado por suposta “desvirtuação da função pública”. Deu em nada.

… Ética

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi alvo de oito processos este ano, todos na gaveta – com exceção de um recente, denunciado pela offshore em paraíso fiscal e conflitos de interesse. O campeão é o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, alvo de apurações por “utilização indevida de redes sociais”, “manifestação indevida em reunião ministerial” (aqueles vagabundos..) etc. Recebeu “censura ética”.

Seu dinheiro

Uma comitiva de deputados e senadores com diárias de R$ 1.400 bancadas pelo Congresso no 5 Estrelas Epic Sana, em Lisboa, prestigiou seminário que se encerrou na sexta na capital portuguesa. O grupo foi capitaneado por Aécio Neves e Kátia Abreu. O evento, bancado pela APEX – que não revelou o valor investido.

MERCADO

Filas da pandemia

Filas enormes, horas de espera, poucos caixas e o tradicional atendimento prioritário para idosos. O brasileiro que reclama da Caixa e do Banco do Brasil sobre o problema, agora sabe o porquê: 28 mil funcionários do BB estão em teletrabalho. É o chamado grupo de risco contra Covid-19. A Caixa tem outros milhares, mas não revelou.

‘Sem teto’

Passageiros que utilizam o Aeroporto do Galeão, no Rio, notam as dificuldades da concessionária em pequenos detalhes. Teto aberto sem placas de proteção no ar condicionado e vidros quebrados. A Rio Galeão informa que zela pelo terminal.

Peso do estado…

Há um racha num dos maiores grupos empresariais do segmento de bebidas do país, controlado por uma tradicional família. Chama a atenção o fato de um lado da família ter conseguido como aliado um super secretário de Estado, que usa influência e o dinheiro do governo para atacar o outro lado do clã.

…Em briga de clã

E como isso acontece? Financiando um blog, que não tem certidão negativa, mas recebe muito dinheiro através de agências contratadas pelo governo. Nesta fórmula mágica, o diretor do mal falado blog, que não recolhe o FGTS de seus colaboradores, mete a mão em verba pública e prejudica o lado da família que não conta com um super secretário.

