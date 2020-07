Cinema Morre aos 102 anos o ator Earl Cameron, que interpretou Dr. Pinder em “007 Contra a Chantagem Atômica”

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Causa da morte do ator Earl não foi divulgada. (Foto: Divulgação)

O ator Earl Cameron, que interpretou Dr. Pinder em 007 Contra a Chantagem Atômica, morreu aos 102 anos. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Bermudas, território britânico, Cameron estreou no filme Pool of London, como protagonista, algo raro para um ator negro na época. O sucesso na televisão e cinema na Grã-Bretanha o levou a contracenar com Sean Connery em 007 Contra a Chantagem Atômica, de 1965.

De acordo com a publicação, em um comunicado, os filhos de Cameron disseram: “Nossa família ficou impressionada com o derramamento de amor e respeito que recebemos com a notícia da morte de nosso pai. Como artista e ator, ele se recusou a assumir papéis que menosprezavam ou estereotipavam o personagem de pessoas de cor. Ele era verdadeiramente um homem que defendia seus princípios morais e era inspirador.”

Cameron foi casado duas vezes; sua primeira mulher Audrey morreu em 1994, e ele deixa sua segunda esposa, Barbara.

Entre os trabalhos mais recentes, Cameron fez A Intérprete, com Nicole Kidman e Sean Penn. Em 2010, esteve em A Origem. Ele também atuou na série Doctor Who. Neste ano, o ator comentou sobre a indústria do cinema e séries e artistas negros. “Há muito talento por aí e acho que a indústria cinematográfica britânica prosperaria com eles”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cinema