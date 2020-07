Magazine Neymar compra uma cobertura no prédio mais alto da América Latina

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Preço estimado pela cobertura em Balneário Camboriú (SC) é de R$ 4,7 milhões. (Foto: Divulgação)

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai ficar conhecida como a cidade onde fica o maior edifício residencial da América Latina. Os prédios terão, cada um, 81 andares que chegam a 275 metros de altura e uma das coberturas foi comprada por Neymar, ainda na planta, por cerca de 4,7 milhões de reais.

Cada apartamento possui 257m2 de área privativa e possui quatro suítes, uma master e uma semi master, além de duas convencionais. O apartamento adquirido pelo craque também tem sala com vista para o mar, espaço gourmet, cozinha semi-integrada, lavabo, área de serviço e dependência de empregada.

A área de lazer possui 10 mil metros quadrados, com bistrô, piscina e bar molhado, além de dois helipontos com permissão para voos diurnos e noturnos. A expectativa da construtora é de que a obra, que passa por processos de acabamento, possa ser entregue em dezembro deste ano.

Homenagem

Nesta semana, Neymar fez questão de desejar os parabéns para Bruninho, do vôlei. O atleta, filho de Bernardinho, completou 34 anos.

Com um clique extremamente especial, o camisa 10 do PSG homenageou o amigo e recordou um momento em que os dois apareciam esbanjando felicidade. O registro deu o que falar, afinal, muitas pessoas questionaram nos comentários o que estaria causando as gargalhadas.

Sem detalhar o motivo da resenha, Neymar mandou um recado bem especial para o amigo: “Não sei nem o que escrever aqui, eu só fico rindo olhando a nossa foto e lembrando dos nossos momentos enfim, PARABÉNS que Deus te abençoe e que você continue com essa alegria meu CAPITA: na chuva, de capa”, disse ele.

