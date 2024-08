Mundo Morre aos 117 anos a pessoa mais velha do mundo

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Maria Morera foi eleita a pessoa viva mais velha do mundo pelo Livro dos Recordes em janeiro de 2023. Foto: Reprodução Maria Morera foi eleita a pessoa viva mais velha do mundo pelo Livro dos Recordes em janeiro de 2023. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Maria Branyas Morera, a pessoa mais velha do mundo, morreu aos 117 anos, conforme anunciou sua família nas redes sociais. Ela nasceu em 4 de março de 1907, dois anos antes do início da construção do Titanic. Nesta terça-feira (20), a família de Morera publicou um post em sua conta no X, antigo Twitter.

“Ela saiu como queria: dormindo, em paz e sem dor”, dizia o post.

Sua família acrescentou que Morera lhes disse pouco antes de sua morte: “Não sei quando, mas muito em breve esta longa jornada chegará ao fim, sorridente, livre e satisfeita”.

O Guinness World Records também emitiu um comunicado confirmando sua morte aos 117 anos e 168 dias, tornando-a a oitava pessoa a atingir a idade mais velha verificada na história.

“Mary faleceu pacificamente no lar de idosos na Catalunha, Espanha, onde residiu durante duas décadas”, afirmou o comunicado do Guinness World Records, que acrescentou que ela morreu na segunda-feira (19).

Morera foi eleita a pessoa viva mais velha do mundo pelo Livro dos Recordes em janeiro de 2023, após a morte da freira francesa André, aos 118 anos. Ela disse ao Guinness World Records que viveu uma vida tão longa graças à “ordem, tranquilidade, boa ligação com a família e amigos, contato com a natureza, estabilidade emocional, sem preocupações, sem arrependimentos, com muita positividade e afastamento”. de pessoas tóxicas.

“Acho que a longevidade também tem a ver com sorte. Sorte e boa genética”, acrescentou.

Maria nasceu um ano depois que seus pais emigraram da Espanha para os Estados Unidos. Oito anos depois, a família mudou-se novamente, chegando a Barcelona durante a Primeira Guerra Mundial. A vida de Morera também passou pela Guerra Civil Espanhola e pela Segunda Guerra Mundial.

Ele passou as últimas décadas de sua vida em uma casa de repouso na Catalunha, onde, apesar da idade avançada, Morera usou o X – com uma pequena ajuda de sua filha – para se comunicar com seus milhares de seguidores.

“Sou velha, muito velha, mas não sou idiota”, diz sua biografia na rede social.

Acredita-se que Morera seja uma das pessoas mais velhas a se recuperar da Covid-19, após testar positivo para o vírus em maio de 2020. De acordo com o Gerontological Research Group, uma organização científica sem fins lucrativos que valida as idades de pessoas com pelo menos 110 anos de idade, a pessoa viva mais velha é, agora, uma japonesa de 116 anos chamada Tomiko Itooka.

O título de pessoa mais velha já registrada pertence a Jeanne Louise Calment. Nascida em 21 de fevereiro de 1875, ela viveu 122 anos e 164 dias, segundo o Guinness World Records.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/morre-aos-117-anos-a-pessoa-mais-velha-do-mundo/

Morre aos 117 anos a pessoa mais velha do mundo

2024-08-20