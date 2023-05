O ex-deputado federal David Miranda, marido do jornalista norte-americano Glenn Greenwald – um dos fundadores do site The Intercept –, morreu na manhã desta terça-feira (9), aos 37 anos, no Rio de Janeiro. Ele faria aniversário nesta quarta (10).

A morte foi confirmada por Glenn nas redes sociais. “É com a mais profunda tristeza que eu comunico a morte do meu marido, David Miranda. Ele iria fazer 38 amanhã. Sua morte, no início desta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em paz, cercado por nossos filhos, pela família e por amigos”, escreveu o jornalista nesta terça-feira.