Rio Grande do Sul Três pessoas morrem em acidente entre carro e carreta que transportava madeira em Santa Maria

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

As vítimas são dois irmãos de 24 e 34 anos e outro homem de 28 anos Foto: PRF/Divulgação

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma carreta que transportava madeira no quilômetro 326 da BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira (8).

As vítimas são dois irmãos de 24 e 34 anos e outro homem de 28 anos. Os três estavam em um Citroën C3 com placas de Santa Maria.

O motorista da carreta, emplacada em São Borja, foi preso por trafegar acima do limite de velocidade permitido na rodovia. O tacógrafo do veículo apontou que ele dirigia a 80 quilômetros por hora no momento do acidente.

A velocidade máxima permitida no trecho, que está em obras, é de 50 quilômetros por hora. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebidas alcoólicas.

2023-05-09