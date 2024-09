Esporte Morre, aos 59 anos, “Totò” Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo de 1990 e lenda do futebol italiano

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além da seleção italiana, o ex-jogador teve grandes atuações no Juventus e na Inter de Milão Foto: Reprodução/Facebook Além da seleção italiana, o ex-jogador teve grandes atuações no Juventus e na Inter de Milão. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Artilheiro da Copa do Mundo de 1990 e uma das lendas do futebol italiano, o ex-atacante Salvatore “Totò” Schillaci morreu nessa quarta-feira (18), aos 59 anos, em Palermo.

Ex-jogador da Juventus e da Inter de Milão, ele lutava há mais de dois anos contra um câncer de intestino. Campeão da Copa da Uefa pelos dois clubes italianos, Schillaci estava internado desde o dia 9 deste mês no Hospital Cívico de Palermo. O seu estado de saúde se tornou crítico na terça-feira (17).

Ele já tinha passado por duas cirurgias para combater o câncer, mas piorou depois que a doença, que parecia ter sido superado há um ano, retornou de forma agressiva.

A morte do ex-jogador foi confirmada pela FIGC (Federação Italiana de Futebol), que se despediu do ex-atleta com um comunicado nas redes sociais. “Adeus, Totò! Herói das Noites Mágicas”, escreveu a entidade, relembrando as grandes atuações do camisa 19 na Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália.

Curiosamente, Schillaci chegou ao Mundial daquele ano na condição de reserva, mas seus gols decisivos o tornaram titular. Ao lado de Roberto Baggio, ele ajudou a levar a Azzurra às semifinais, marcando contra Tchecoslováquia, Uruguai, Irlanda, Argentina e Inglaterra.

O ex-atleta terminou sua participação com seis gols, ficando eternizado como artilheiro isolado da Copa e sendo decisivo na conquista do terceiro lugar pela Azzurra.

Devido às suas atuações, “Totò” ganhou o apelido de “Herói das Noites Mágicas”, recebendo também reconhecimento internacional pelo seu futebol. Em 1990, ele terminou como segundo melhor indicado à Bola de Ouro, perdendo apenas para o alemão Lottar Matthaus.

Schillaci começou a carreira no Messina, sendo campeão da Serie C2 e da Serie C com o clube. Depois, atuou pela Juventus por três temporadas, ganhando a Copa da Itália e a Copa da Uefa, e mais duas pela Inter, repetindo a conquista da Copa da Uefa.

Na parte final da sua carreira, jogou no Jubilo Iwata, do Japão, pendurando as chuteiras em 1997 pela equipe asiática.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/morre-aos-59-anos-toto-schillaci-artilheiro-da-copa-do-mundo-de-1990-e-lenda-do-futebol-italiano/

Morre, aos 59 anos, “Totò” Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo de 1990 e lenda do futebol italiano

2024-09-18