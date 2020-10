Magazine Morre aos 80 anos Johnny Nash, cantor de “I can see clearly now”

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Johnny Nash gravou sucesso em 1972. Foto: Reprodução Johnny Nash gravou sucesso em 1972. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O cantor e compositor Johnny Nash, mundialmente conhecido pelo sucesso “I can see clearly now”, morreu nesta terça-feira (6) aos 80 anos, em sua casa, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada, mas foi confirmada pelo filho do cantor ao canal CBS Los Angeles.

John Lester Nash Jr. nasceu em Houston, e começou sua carreira como cantor de pop nos anos 1950. Ele trabalhou ainda como ator em filmes como “Take a giant step” (1959), adaptação para os cinemas da peça de mesmo nome.

Seu grande hit foi em 1972, com o lançamento do single “I can see clearly now”, que vendeu mais de um milhão de cópias e ficou por quatro semanas no topo da lista da “Billboard”.

A música chegou a ser regravada por outros grandes artistas, como Lee Towers, em 1982, e Jimmy Cliff, em 1993.

Ele também se destacou por covers de composições de outros cantores, como “A very special love”, de Doris Day, e “Wonderful world”, de Sam Cooke.

