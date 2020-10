Porto Alegre O número de crianças nas escolas municipais de Porto Alegre aumentou 19% nesta terça, segundo dia de retomada das aulas presenciais

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Alunos, professores e funcionários cumprem uma série de protocolos sanitários. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Nesta terça-feira (6), segundo dia de retomada de atividades presenciais na educação infantil em Porto Alegre, 2.127 crianças foram atendidas em 198 escolas das redes públicas municipal e comunitária. O contingente é 19% superior ao registrado na véspera. Segundo a prefeitura, 289 instituições do setor estão autorizadas a reabrir, após quase sete meses de paralisação causada pela pandemia de coronavírus.

Para que isso seja possível, é obrigatório seguir uma série de protocolos sanitários de combate à Covid, previstos no decreto nº 20.747, publicado na semana anterior pela prefeitura. A Smed (Secretaria Municipal da Educação) disponibilizou na internet um “Guia de Voltas às Aulas”, com orientações, legislação e materiais de comunicação visual com tal finalidade.

As medidas preventivas estão sendo reforçadas, a partir desta semana, com a entrega de um lote inicial de pelo menos 100 termômetros “de testa” às escolas da rede municipal, sendo que pelo menos uma unidade será destinada a cada instituição. De acordo com o comando da Smed, foram adquiridos aproximadamente 530 aparelhos, com distribuição total prevista para os próximos dias.

Cada vez mais comuns nos mais variados espaços, inclusive em estabelecimentos do comércio, os termômetros digitais são utilizados para medir a temperatura de alunos, professores e funcionários no momento em que ingressam na escola. Isso porque a febre é um dos principais sintomas apresentados por indivíduos contaminados pelo coronavírus.

Investimento

Ao longo do mês passado, as instituições já haviam recebido uma verba-extra de R$ 2,5 milhões para compra de produtos de proteção contra o contágio. Os itens como papel-toalha, álcool-gel, sabonete líquido, máscaras, luvas descartáveis e os já mencionados termômetros.

Em junho, a Secretaria encaminhou para cada instituição um kit com dez frascos de álcool-gel, 40 litros de álcool líquido 70%, 128 rolos de papel-higiênico, dez fardos de papel-toalha, 40 frascos de sabonete líquido e 15 unidades de protetores faciais do tipo “escudo” (face shield). “Mesmo com a suspensão das atividades presenciais, os repasses trimestrais foram mantidos integralmente”, ressalta a prefeitura.

Para a reabertura das escolas públicas municipais, são exigidos o preenchimento do formulário de monitoramento semanal e da autodeclaração de conformidade sanitária e a implementação do plano de contingência conforme o decreto municipal.

O controle é feito pela Smed em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, a diretoria de Atenção Primária e as Unidades de Saúde de referência por meio da Central de Monitoramento das Escolas.

Coronograma

– 28 de setembro: alimentação de educação infantil, atividades de apoio e adaptação;

– 5 de outubro: retorno da educação infantil, 3º ano do ensino médio e EJA;

– 13 de outubro: alimentação em todas as outras escolas, atividades de apoio (fundamental, médio e especial);

– 19 de outubro: retomada do ensino fundamental 1, especial e EJA municipal;

– 3 de novembro: volta do ensino fundamental 2, especial e restante do ensino médio.

Os alunos só poderão permanecer presencialmente nas instituições de ensino durante o turno regular. Atividades no contraturno não estão autorizadas.

(Marcello Campos)

