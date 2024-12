O ator e diretor Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul da cidade, por conta de um câncer de próstata e faleceu em decorrência de uma sepse pulmonar.

O câncer foi diagnosticado em 2019. Na época, Ney foi operado e retirou a próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. O artista era casado com o também ator Edi Botelho.

Ney estreou na Globo em 1975 na novela “Escalada” e, ao longo da carreira, se destacou em novelas e programas humorísticos, interpretando Quequé, em “Rabo de Saia” (1984), o vampiro Vlad, em “Vamp” (1991), e Barbosa, em “TV Pirata”.

O artista nasceu em Santos (SP) no dia 25 de julho de 1944. Ele era filho de artistas. O pai, Alfredo, era cantor em boates, e a mãe, Tomaza, corista.

Na infância, morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, até voltar para Santos e ingressar no Instituto de Educação Canadá, escola onde formou, com um grupo de amigos que lá estudavam, a banda Eldorado.

Assumiu a função de líder e vocalista do grupo. Sua estreia no teatro aconteceu em 1964, em uma peça da escola chamada “Pluft, o Fantasminha”. Na época, ele tinha 19 anos. O sucesso fez com que a peça ganhasse fama fora dos muros do Instituto de Educação Canadá.

Pouco tempo depois, já em São Paulo, o ator participou da peça “Reportagem de um Tempo Mau”, com direção de Plínio Marcos, no Teatro Arena. O trabalho não chegou a entrar em cartaz por ter sido censurado pelo governo militar. Alguns atores da peça foram, inclusive, presos. “Fiquei completamente arrasado, queria me matar. Voltei para Santos”, disse Ney sobre a ocasião.

No retorno à sua cidade natal, Ney estudou na Escola de Arte Dramática, atuou em algumas peças locais e, em 1969, finalmente estreou na televisão em “Super Plá”, na TV Tupi, e no cinema, em “Audácia, a Fúria dos Trópicos”.

Em seguida, trabalhou na TV Cultura e na TV Record, antes de estrear de vez na Rede Globo em 1975, na novela “Escalada”, de Lauro César Muniz, cujo elenco contava ainda com Tarcísio Meira e Susana Vieira.