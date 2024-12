Brasil Governo cria Cadastro Nacional de Animais Domésticos, com número de identidade para cães e gatos

O sistema está em fase final de testes e deve ser liberado em janeiro

A partir de 2025, os animais domésticos ganharão uma carteira de identidade nacional no Brasil. O documento ajudará no controle de doenças e no combate aos maus-tratos.

O governo está criando o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, que vai dar um número de identidade único e intransferível para cães e gatos. Esse documento reunirá informações do pet ao longo da vida.

O sistema está em fase final de testes e deve ser liberado em janeiro. Para emitir a identidade, o tutor vai ter que acessar o sistema usando a conta gov.br. É preciso fornecer os dados do responsável, endereço, idade e raça do animal, histórico de doenças e vacinas.

O cadastro vai gerar uma carteirinha com a foto do cachorro ou gato e também um QR Code, que pode ser impresso e preso na coleira. ONGs e municípios poderão fazer o cadastramento. Segundo o governo, tudo será gratuito.

A diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Diretos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, disse que a novidade será importante para definir políticas públicas para os animais.

“Por meio desse sistema, nós vamos saber quantos cães, quantos gatos, nós temos no Brasil, em que bairro, em que município, em que Estado. Quem está castrado, quem não está castrado, ou seja, quanto mais pessoas cadastrarem e informarem seus animais, mais dados teremos para direcionar os esforços dessa política pública”, explicou Vanessa.

