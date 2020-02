Rio Grande do Sul Morre, aos 86 anos, o ex-prefeito de Gramado e fundador da Ortopé, Horst Volk

Horst Volk estava hospitalizado

O empresário Horst Volk, fundador da Ortopé, ex-prefeito de Gramado, ex-vereador e ex-deputado estadual, morreu na manhã desta segunda-feira (24), aos 86 anos.

Ele estava hospitalizado no município da Serra Gaúcha desde sexta-feira (21) devido à queda no número de plaquetas. O velório ocorre na Câmara de Vereadores gramadense.

Natural de Campo Bom, no Vale do Sinos, o empresário – um dos grandes nomes do setor calçadista – também foi presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados e um dos criadores do Festival de Cinema de Gramado.

