Porto Alegre Carnaval de rua de Porto Alegre reúne 50 mil pessoas por dia

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

No domingo, subiram no trio elétrico Gonhas da Folia, B. Loukos e Bloco do OP Foto: Anselmo Cunha/PMPA No domingo, subiram no trio elétrico Gonhas da Folia, B.Loukos e Bloco do OP. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Mais de 50 mil pessoas acompanham, diariamente, a programação do carnaval de rua de Porto Alegre, que ocorre desde sábado (22) na praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, segundo a prefeitura.

No domingo (23), subiram no trio elétrico Gonhas da Folia, B. Loukos e Bloco do OP. Seguindo orientação do Ministério Público, as apresentações terminam sempre às 21h. Confira a programação:

24 de fevereiro, segunda-feira

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

16h30 – Panteras do Samba

25 de fevereiro, terça-feira

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

16h30 – Império da Lã

19h – Deixa Falar

29 de fevereiro, sábado

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

14h – Bloco do Zé

16h30 – Do Jeito que Tá Vai

19h – Areal do Futuro

1º de março, domingo

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

14h – Cia. do Trago

16h30 – Bloco do Fusca Azul

19h – Bloco do Isopor

7 de março, sábado

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

15h – Bloco da Amizade

17h – Malvina

19h30 – Afrotchê

22h – Puxa que é Peruca

8 de março, domingo

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

11h – Ai Que Saudade do Meu Ex

15h – Bloco dos Anjos

17h – Os Dinobico’s

19h30 – Filhos do Cumpadi Washington

22h – Ziriguidum

Brigada Militar

Na madrugada desta segunda-feira (24), pelo segundo dia seguido, a Brigada Militar usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar uma multidão que promovia brigas e vandalismo no bairro Cidade Baixa e atirou garrafas contra os policiais. Ninguém ficou ferido e não houve presos.

As confusões ocorreram algumas horas após o término do carnaval de rua, que transcorreu de forma pacífica.

