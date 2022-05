Porto Alegre Morre, aos 87 anos, o presidente da Associação Beneficente e Educacional de 1858, Fernando Carlos Becker

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ex-aluno do Colégio Farroupilha, Fernando assumiu a presidência da mantenedora da instituição de ensino em 2010 Foto: Divulgação Ex-aluno do Colégio Farroupilha, Fernando assumiu a presidência da mantenedora da instituição de ensino em 2010. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da ABE 1858 (Associação Beneficente e Educacional de 1858), Fernando Carlos Becker, morreu nesta quarta-feira (04), aos 87 anos, em Porto Alegre.

Ex-aluno do Colégio Farroupilha, Fernando assumiu a presidência da mantenedora da instituição de ensino em 2010. Nascido em Pelotas, ele se mudou para Porto Alegre em 1943 ao lado dos pais, Jacob Carlos Becker e Agatha Irma Becker. Três anos depois, em 1946, seu pai se tornou membro da ABE 1858 e assumiu o cargo de segundo tesoureiro.

Em 1944, Fernando começou a estudar no 4º ano do Curso Primário do Colégio Farroupilha, no Velho Casarão. Foi ali que ele concluiu o Ginásio e o Curso Científico, em 1952. Como estudante da escola, fez parte do Clube Excursionista Serra do Mar, que tinha o objetivo de conhecer o Rio Grande do Sul por meio de excursões a cachoeiras, morros, praias e cavernas.

Foi no Colégio Farroupilha que Fernando conheceu a sua esposa, Vera Maria Hemb. Ela foi aluna da instituição de 1944 a 1955. O casal tem três filhos, também ex-alunos: Fernando Augusto Becker, André Luiz Becker e Miguel Hemb Becker.

Formado em Engenharia Mecânica e Eletricista pela UFRGS, ele foi diretor da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), do Rotary Club São João de Porto Alegre, da Sogipa e da Federação Gaúcha de Clubes Sociais, Esportivos e Culturais.

Tornou-se membro da ABE 1858 em 1982, atuando na Diretoria como conselheiro. Em 1984, passou a exercer a função de 2º vice-presidente, em 1995, tornou-se 1º vice-presidente e, em 2010, assumiu o comando da mantenedora, cargo que ocupou voluntariamente até este ano.

Em 2020, o Colégio Farroupilha instituiu a distinção Fernando Carlos Becker, em reconhecimento à empatia e à solidariedade. O troféu é entregue na cerimônia de conclusão do Ensino Médio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre