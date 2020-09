Joaquín Salvador Lavado, o Quino, cartunista conhecido por criar as histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, morreu aos 88 anos, informou nesta quarta-feira (30) o editor do artista argentino, Daniel Divinsky.

“Quino morreu. Todas as pessoas boas do país e do mundo ficarão de luto por ele”, escreveu nas redes sociais. Recentemente, Quino havia sofrido um AVC (acidente vascular cerebral).