A atriz britânica Maggie Smith, que atuou em “Harry Potter” e “Downton Abbey”, morreu nesta sexta-feira (27), aos 89 anos, em Londres, na Inglaterra. A informação foi confirmada pelos filhos da artista, Toby Stephens e Chris Larkin.

“Ela morreu pacificamente, no hospital, na manhã desta sexta-feira. Uma pessoa intensamente reservada, esteve com seus familiares e amigos até o fim. Ela deixa dois filhos e cinco amados netos que estão devastados com a enorme perda de sua extraordinária mãe e avó”, informaram os filhos no comunicado.

A causa da morte não foi divulgada. Maggie Smith superou um câncer de mama diagnosticado em 2007. Ela participou das filmagens de “Harry Potter e o Enigma do Príncipe” enquanto fazia quimioterapia. “Eu estava careca como um ovo”, disse, na época, a atriz, que precisou usar peruca.

Ela também sofria da doença de Graves, uma enfermidade autoimune da tireoide que causa o movimento do olho para fora de sua órbita.