Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Atração reunirá danças gaúchas no primeiro domingo de festa, destacando a diversidade musical do evento

Atendendo aos pedidos da comunidade, a 35ª Oktoberfest de Igrejinha apresentará uma novidade na sua programação: a 1ª Oktober Tchê. A atração reunirá apresentações de danças gaúchas no dia 13 de outubro, primeiro domingo de festa, a partir das 15h, no Ginásio do Parque da Oktoberfest.

Com o objetivo de promover uma integração da cultura gaúcha com a alemã, além das apresentações artísticas das Invernadas, às 17h, acontecerá um baile com o grupo Batendo na Marca.

Segundo a coordenadora da Comissão da Relações Sociais da Amifest (Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha) e da Oktober Tchê, Thais Volz Wiebling, a iniciativa é uma celebração pelo Bicentenário da Imigração Alemã. “É uma homenagem ao povo do Rio Grande do Sul, que já estava aqui quando os imigrantes alemães chegaram em 1824 e que ajudaram a construir a identidade cultural do povo gaúcho”, explica.

“Também queremos enaltecer a riqueza da diversidade cultural e o compromisso que a Oktoberfest tem de oportunizar o acesso às mais diversas manifestações culturais”, complementa.

Entidades tradicionalistas de Igrejinha já confirmaram presença no evento, como o CTG Os Tauras da Colina e o CTG Sentinela da Tradição, que se apresentarão com as Invernadas Mirins. Outras presenças confirmadas são do CTG Pedro Serrano de Sapiranga e do CTG Tiarayú de Porto Alegre.

“Inclusive dois grupos, o Colina e o Pedro Serrano, apresentarão coreografias alusivas aos imigrantes alemães”, antecipou Thaís.

Nesta semana, uma comitiva da festa visitou a Rede Pampa de Comunicação para divulgar o evento.

Serviço:

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis, 255, em Igrejinha)

Ingressos: disponíveis no site www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda

2024-09-27