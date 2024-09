Rio Grande do Sul Quase 720 pessoas estão fora de suas casas devido aos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais de 50 municípios relataram danos provocados pelas fortes chuvas e ventos Foto: Divulgação Mais de 50 municípios relataram danos provocados pelas fortes chuvas e ventos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias deixaram 716 pessoas fora de suas casas. Desse total, 367 estão desabrigadas e 349 desalojadas, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (27) pela Defesa Civil Estadual.

Cinquenta e dois municípios relataram danos provocados pelas fortes chuvas e ventos. Camaquã, Dom Pedrito, Pelotas e Rio Grande estão entre as cidades mais atingidas. Não há relatos de vítimas.

As chuvas devem dar uma trégua nos próximos dias no Rio Grande do Sul, de acordo com as previsões dos meteorologistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/quase-720-pessoas-estao-fora-de-suas-casas-devido-aos-temporais-que-atingiram-o-rio-grande-do-sul/

Quase 720 pessoas estão fora de suas casas devido aos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul

2024-09-27