Morre, aos 91 anos, o ex-ditador do Egito Hosni Mubarak

O ex-ditador do Egito Hosni Mubarak, deposto em 2011 durante a Primavera Árabe, morreu nesta terça-feira (25) aos 91 anos, no Cairo. Ele havia sido submetido a uma cirurgia e ficou um mês sob cuidados intensivos, segundo a TV estatal do país.

Não foram dados detalhes sobre o procedimento e a causa da morte. Mubarak governou o Egito durante 30 anos, até ser deposto por uma onda de protestos contra ele, em meio a manifestações em todo o Oriente Médio pela derrubada de ditadores. Mubarak ficou preso por seis anos, mas foi libertado depois de ser inocentado da maioria das acusações, incluindo o assassinato de manifestantes.