O pintor, escultor e desenhista colombiano Fernando Botero morreu nesta sexta-feira (15), aos 91 anos, em sua casa no principado de Mônaco. Recentemente, o artista havia passado alguns dias hospitalizado por conta de uma pneumonia.

Conhecido popularmente como o pintor de “gordinhos”, Botero é associado a uma arte lúdica com bom humor e tons de surrealismo. O pintor era autodidata e iniciou a sua carreira como ilustrador do jornal El Colombiano no final da década de 1940 e passou a ser influenciado pelo trabalho do italiano Piero della Francesca (1415-1492). Foi a partir do estudo da obra dele que nasceu o estilo inconfundível de Botero, quando ele tinha 25 anos.

Considerado um dos maiores artistas vivos, ganhou fama e popularidade nas últimas décadas graças às pinturas e às enormes esculturas de bronze expostas pelo mundo, a partir dos anos 1990.

“Minha pintura é sobre temas afetivos, porque a pintura foi fundada sobre temas afetivos”, explicou. “Vê-se que os pintores trabalharam a exaltação da vida, em meio a grandes tragédias. Por exemplo, o impressionismo: quem já viu um quadro impressionista deprimente? E isso entre guerras e tragédias, mas a pintura mantinha uma atitude positiva perante a vida.”

O presidente colombiano Gustavo Petro fez uma homenagem ao pintor nas redes sociais. “Morreu Fernando Botero, o pintor de nossas tradições e defeitos, o pintor de nossas virtudes. O pintor de nossa violência e da paz”, afirmou.