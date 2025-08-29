Rio Grande do Sul Morre aos 93 anos Dom Jayme Henrique Chemello, bispo emérito de Pelotas

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Religioso tinha 93 anos e e estava internado no Hospital Universitário São Francisco de Paula. Foto: Divulgação/CNBB Religioso tinha 93 anos e e estava internado no Hospital Universitário São Francisco de Paula. (Foto: Divulgação/CNBB) Foto: Divulgação/CNBB

Dom Jayme Henrique Chemello, bispo emérito de Pelotas e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), faleceu na manhã desta sexta-feira (29), aos 93 anos.

A Arquidiocese de Pelotas informou que a morte ocorreu às 6h50, em decorrência de complicações de saúde. O religioso estava internado no Hospital Universitário São Francisco de Paula. O boletim médico mais recente apontava sepse urinária e hiponatremia — condição caracterizada pela baixa concentração de sódio no sangue.

Em nota, a Arquidiocese destacou a longa dedicação do bispo à Igreja local: “Louvamos a Deus pela grande graça que foi a presença e o ministério de Dom Jayme nesses 56 anos de episcopado, vividos sempre em nossa Igreja Particular, inicialmente como bispo auxiliar, bispo titular e bispo emérito”.

O velório está programado para começar às 15h desta sexta-feira. Já o sepultamento está marcado para sábado (30), na Cripta da Catedral de Pelotas.

Trajetória

Natural de São Marcos, na Serra Gaúcha, Dom Jayme nasceu em 1932 e iniciou a formação religiosa ainda jovem, ao ingressar no seminário em 1945. Estudou Filosofia e Teologia em Buenos Aires e foi ordenado sacerdote em 1958.

Em 1969, recebeu a ordenação episcopal na Catedral de Pelotas, passando a atuar como bispo auxiliar. Sete anos mais tarde, com a renúncia de Dom Antônio Zattera, assumiu a Diocese de Pelotas.

À frente da diocese por mais de três décadas, teve a renúncia aceita pelo papa Bento XVI em julho de 2009, quando se tornou bispo emérito. No cenário nacional, destacou-se ao presidir a CNBB entre 1999 e 2002.

Morre aos 93 anos Dom Jayme Henrique Chemello, bispo emérito de Pelotas

