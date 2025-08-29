Brasil Polícia Federal prende duas aliciadoras por tráfico de mulheres para a Europa

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Justiça bloqueou R$ 8,3 milhões das investigadas, valor estimado do lucro com a exploração das vítimas. Foto: PF/Divulgação Justiça bloqueou R$ 8,3 milhões das investigadas, valor estimado do lucro com a exploração das vítimas. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal prendeu duas mulheres, em São Paulo, por tráfico de pessoas que aliciavam mulheres para exploração sexual na Europa. A PF aponta que as duas fazem parte de uma organização criminosa transnacional responsável pelo aliciamento de mulheres brasileiras.

Além das prisões, realizadas na quinta-feira (28), houve cumprimento de mandado de busca e apreensão em dois endereços de São Paulo. Além disso, a Justiça Federal bloqueou ativos financeiros, imóveis, veículos e criptoativos até o valor estimado de R$ 8,3 milhões, correspondente ao lucro obtido com a exploração das vítimas.

A PF também apreendeu passaportes e elas ficam impedidas de sair do país, além da autorização de compartilhamento com as autoridades estrangeiras.

A investigação teve início a partir de denúncia anônima recebida pelo sistema “Comunica PF”, relatando que mulheres estavam sendo recrutadas por meio de redes sociais com falsas promessas de segurança, ganhos financeiros e suporte logístico para atuar como prostitutas na Europa.

Ao chegarem ao destino, as vítimas eram submetidas a condições degradantes, ameaças, controle financeiro e restrição de liberdade, caracterizando situação de tráfico de pessoas e exploração sexual. Foram identificadas envolvidos no Brasil e no exterior.

As diligências revelaram que as investigadas utilizavam codinomes em sites de prostituição, controlavam anúncios, cobravam dívidas abusivas e enviavam indivíduos armados para intimidar mulheres que tentavam fugir. Há registros de ameaças de morte, cárcere privado e recolhimento de passaportes.

