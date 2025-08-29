Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Polícia Federal prende duas aliciadoras por tráfico de mulheres para a Europa

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Justiça bloqueou R$ 8,3 milhões das investigadas, valor estimado do lucro com a exploração das vítimas.

Foto: PF/Divulgação
Justiça bloqueou R$ 8,3 milhões das investigadas, valor estimado do lucro com a exploração das vítimas. (Foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal prendeu duas mulheres, em São Paulo, por tráfico de pessoas que aliciavam mulheres para exploração sexual na Europa. A PF aponta que as duas fazem parte de uma organização criminosa transnacional responsável pelo aliciamento de mulheres brasileiras.

Além das prisões, realizadas na quinta-feira (28), houve cumprimento de mandado de busca e apreensão em dois endereços de São Paulo. Além disso, a Justiça Federal bloqueou ativos financeiros, imóveis, veículos e criptoativos até o valor estimado de R$ 8,3 milhões, correspondente ao lucro obtido com a exploração das vítimas.

A PF também apreendeu passaportes e elas ficam impedidas de sair do país, além da autorização de compartilhamento com as autoridades estrangeiras.

A investigação teve início a partir de denúncia anônima recebida pelo sistema “Comunica PF”, relatando que mulheres estavam sendo recrutadas por meio de redes sociais com falsas promessas de segurança, ganhos financeiros e suporte logístico para atuar como prostitutas na Europa.

Ao chegarem ao destino, as vítimas eram submetidas a condições degradantes, ameaças, controle financeiro e restrição de liberdade, caracterizando situação de tráfico de pessoas e exploração sexual. Foram identificadas envolvidos no Brasil e no exterior.

As diligências revelaram que as investigadas utilizavam codinomes em sites de prostituição, controlavam anúncios, cobravam dívidas abusivas e enviavam indivíduos armados para intimidar mulheres que tentavam fugir. Há registros de ameaças de morte, cárcere privado e recolhimento de passaportes.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Avião com Alckmin, Tebet e Fávaro tem falha em escala na Colômbia, e FAB manda outra aeronave para buscar vice e ministros
Morre aos 93 anos Dom Jayme Henrique Chemello, bispo emérito de Pelotas
https://www.osul.com.br/policia-federal-prende-duas-aliciadoras-por-trafico-de-mulheres-para-a-europa/ Polícia Federal prende duas aliciadoras por tráfico de mulheres para a Europa 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado