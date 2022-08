Brasil Morre criança que ficou 18 horas presa em buraco de 8 metros de profundidade em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Depois do resgate, Pedro chegou a ser encaminhado a uma UPA, mas não resistiu e acabou morrendo. (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O menino Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, não resistiu e morreu após cair em um buraco de oito metros, onde ficou preso por 18 horas, em Carmo do Paranaíba (MG). O óbito foi confirmado pela Prefeitura do município na manhã desta segunda-feira (22). Ele ficou entalado a uma altura de seis metros, com um ferimento na perna.

A criança foi retirada do buraco após uma operação de mais de 16h do Corpo de Bombeiros. Depois do resgate, Pedro chegou a ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e acabou morrendo. Segundo a corporação, o garoto apresentava rebaixamento do nível de consciência e suspeita de parada cardiorrespiratória no momento do salvamento.

O acidente

Por volta das 15h do domingo (21), a criança saiu para brincar com uma prima. Eles foram em um local de obras, que, segundo a família, não tinha sinalização. Para o resgate de Pedro Augusto, os bombeiros escavaram um buraco paralelo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente há uma obra, onde a criança costumava brincar. A suspeita é que o terreno não estava cercado ou sinalizado.

O trabalho de resgate foi iniciado por volta das 17h de domingo e era classificado pelos bombeiros como “meticuloso”, pois havia risco de desabamento de terra, já que trata-se de uma área de aterro e, por isso, há maior instabilidade do solo.

A criança caiu em um buraco de 8 metros de altura, mas ficou entalada pela perna em profundidade de 6 metros, devido ao fato do buraco ser apertado. A tentativa final de resgate dos bombeiros ocorreu cavando um buraco de 6 metros paralelo ao que o menino caiu.

Em seguida, os bombeiros cavaram horizontalmente até chegar em um ponto um pouco abaixo de onde a criança estava. Enquanto a equipe cavava na horizontal, foi feita uma proteção para que não desabasse. Assim, foi possível chegar até onde o garoto estava, retirá-lo e levá-lo à superfície.

“Depois, na fase final da escavação horizontal, onde os militares tiveram que ficar na profundidade de 6 metros, correndo risco de o volume de terra do talude ceder sobre eles”, detalhou o tenente-coronel Thiago Lacerda Duarte.

Ainda segundo os bombeiros, a temperatura em Carmo do Paranaíba chegou a 9ºC durante a noite. Eles também informaram que a temperatura era mais alta no buraco. Aproximadamente 20 bombeiros e voluntários trabalharam na ocorrência.

