Notícias Morre em São Leopoldo o padre jesuíta que comandou a Unisinos durante quase 20 anos

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Aloysio Bohnen, 83 anos, atuou como reitor entre 1986 e 2005. (Foto: Divulgação)

Morreu neste sábado (18) o padre Aloysio Bohnen, 83 anos, que atuou como reitor da Unisinos (Universidade do Vale do Sinos) no período de 1986 a 2005. A causa da morte, ocorrida em São Leopoldo, não foi informada. Por causa das medidas de prevenção ao coronavírus, velório e sepultamento, na manhã deste domingo, serão restritos a familiares e colegas do religioso na casa de saúde do Instituto São José (Casa de Saúde), onde ele residia.

Natural do município de Três de Maio (Noroeste gaúcho), Bohnen teve boa parte de sua trajetória ligada à instituição de ensino superior fundada em agosto de 1969. Além de reitor por cinco gestões consecutivas ao longo de 19 anos, ele exerceu o cargo de vice-reitor da Universidade entre janeiro de 2006 e novembro de 2007.

Antes de chegar ao comando da Universidade, atuou como coordenador do curso de Formação Teológica (1974), chefe do Centro Religioso, assessor de planejamento administrativo (1979-1981), vice-reitor administrativo interino (1983-1984), coordenador-adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa (mesmo período), coordenador-geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (1984-1985), curador do Memorial Jesuíta, diretor do Instituto Anchietano de Pesquisas (2009 a 2014) e diretor da Biblioteca da Unisinos (2011-2014).

Manifestações

“A comunidade jesuíta e a Unisinos lamentam o seu falecimento”, escreveu a direção da Unisinos por meio de nota em seu site oficial, www.uniusinos.br. “A celebração de uma missa póstuma será agendada oportunamente.”

Também por meio de um comunicado, a prefeitura de São Leopoldo também mencionou a intensa atividade de Aloysio Bohnen em entidades associativas como o Instituto 2024 e movimento Viva São Leopoldo. “É um dia triste para a cidade, que perdeu um cidadão que tanto se dedicou à educação e ao desenvolvimento social”, lamentou o texto.

(Marcello Campos)

