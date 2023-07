Em 1945, Donato se mudou para o Rio de Janeiro com a família, onde começou a tocar em festas do colégio no qual estudava. Ele iniciou a sua carreira profissional em 1949, como integrante do grupo Altamiro Carrilho e Seu Regional, com o qual gravou, naquele ano, um disco de 78 rotações contendo as canções “Brejeiro” (Ernesto Nazareth) e “Feliz aniversário” (Altamiro Carrilho e Ari Duarte).

Em 1953, formou seu próprio grupo, Donato e Seu Conjunto, com o qual lançou dois discos. Fez parte do grupo Os Namorados, gravando mais três discos. Em 1954, formou o Trio Donato, com o qual lançou um 78 RPM contendo as canções “Se acaso você chegasse (Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins) e “Há muito tempo atrás (J. Kern e I. Gershwin).