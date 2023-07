Essa é a maior queda do IBC-Br desde março de 2021, quando foi registrada uma baixa de 3,6%. Em abril, a prévia do PIB havia indicado um crescimento de 0,56% da economia nacional.

Na comparação com maio do ano passado, no entanto, o indicador registrou crescimento de 2,15%. No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, o IBC-Br avançou 3,61% e, em 12 meses até abril, apresentou crescimento de 3,43%.

Criado para tentar antecipar o resultado do PIB, o IBC-Br nem sempre apresenta proximidade com os dados oficiais divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros do País.