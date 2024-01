Celebridades Morre mãe de Gisele Bündchen aos 75 anos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Ela estava internada em um hospital na capital gaúcha.

A mãe da modelo Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher (75 anos), morreu na manhã deste domingo (28). Ela estava internada para o tratamento contra um câncer no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Bancária aposentada, tendo atuado no Banco do Brasil, Vânia era discreta em redes sociais. Casada com Valdir Bündchen, professor universitário, eles tiveram seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. A família tinha base em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde nasceu Gisele.

Em 2020, Vânia participou de um comercial de Dia das Mães ao lado da filha, para uma marca de cosméticos importada, e falou sobre a educação que deu para Gisele. “Eu sabia a filha que tinha criado. Confiei muito e sempre acreditei em ti. Esperei que os valores que você tinha aprendido levaria com você por onde andasse”, lembrou.

No comercial, ela também refletia sobre o significado de beleza aos 70 anos. “Eu creio que a maior beleza vem do interior. E a gente precisa cuidar do seu ser para poder espelhar as coisas boas”, declarava. “Eu creio que a maior beleza vem do interior. A gente precisa cuidar do seu ser para espelhar as coisas boas. E tu faz isso. É um ótimo exemplo”, elogiou Gisele Bündchen.

Vânia também foi capa da Vogue Brasil em 2018. Ela posou abraçada com Gisele Bündchen na edição de número 482, em outubro, sob o tema “raízes”.

Apoio dos fãs

A modelo não se manifestou sobre o falecimento da mãe, mas os fãs prestaram solidariedade à família da modelo.

“Óbvio que ainda não se manifestou, ela acabou de perder o bem mais precioso que tinha, a razão da vida dela”, disse uma. “A doença mais infeliz do mundo, que até hoje não encontraram a cura”, lamentou outra. “Ah, que triste, ela sempre falou da mãe! Eram muito parecidas. Força a toda família!”, desejou uma terceira. “Deus a receba. E console a família!”, acrescentou um. “Meu Deus, sem acreditar! Forças, @gisele. Deus está cuidando dela!”, destacou uma.

Velório

O velório está previsto para esta segunda-feira (29). A Previr Serviços Funerários confirmou que a cerimônia ocorrerá das 8h às 12h, na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

Além de Gisele, Vania é mãe de Patrícia, Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel.

